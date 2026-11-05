Milano
17:01
50.302
-1,43%
Nasdaq
17:01
26.812
-5,72%
Dow Jones
17:01
52.122
-2,31%
Londra
17:00
10.787
-0,39%
Francoforte
17:01
26.270
-0,63%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 17.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8324 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8324 sterline alle 15:41
In breve
,
Finanza
05 novembre 2026 - 15.41
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,8324 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Exchange rates: euro at 0.8324 against sterling at 15:41
Cambi: euro a 0,8485 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8389 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8351 sterline alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,12%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,836 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8453 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,838 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8454 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8364 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,844 sterline alle 11:30
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto