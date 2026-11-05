Europa peggiora, Piazza Affari maglia nera

(Teleborsa) - Peggiora l'Europa in scia all'andamento di Wall Street appesantita dal settore tecnologico.
Persistono infatti le preoccupazioni che la netta vittoria dei Democratici
nelle elezioni di metà mandato porti a una regolamentazione più stringente dei data center statunitensi
che rischierebbe di danneggiare la domanda di semiconduttori. Per contro, gli investitori sperano in una politica fiscale più rigorosa
e in un abbassamento dei prezzi dell'energia
, con l'aspettativa che tutto ciò possa contribuire a ridurre i costi di indebitamento, dare impulso all'economia in generale e favorire i titoli azionari sensibili alla crescita.
In tema di politica monetaria, la Bank of England è tornata ad alzare i tassi
per la prima volta da oltre tre anni. Il Comitato di politica monetaria (MPC) ha portato il tasso di riferimento al 4%
con un rialzo di 25 punti base, sottolineando come il conflitto in Medio Oriente è ormai al nono mese e che i prezzi globali dell'energia hanno continuato a salire da livelli già elevati.
I dati macro
Sono attese ulteriori indicazioni dal report occupazionale USA
che verrà diffuso domani pomeriggio
. Sul fronte lavorativo, si rileva intanto che sono scese, contro le attese di un modesto aumento, le richieste di sussidio
alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 31 ottobre, i "claims" sono risultati pari a 189 mila unità, in calo di 6.000 unità rispetto alle 195mila della settimana precedente (riviste da 194 mila), contro aspettative degli analisti per 196 mila.
A settembre, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio in Italia
risultano in lieve aumento in valore (+0,1% vs attese del mercato per un dato invariato) e stazionarie in volume.
In Europa, cala a sorpresa la produzione industriale francese
nel mese di settembre 2026, mentre in Germania rimbalzano meno delle attese gli ordinativi all'industria. Accelerano, infine, i prezzi alla produzione della Zona Euro
.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,122. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,98%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,44%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +108 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,33%.
Gli indici Tra i listini europei
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,31%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,38%.
Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB
che accusa una discesa dell'1,14% posizionandosi in coda; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 53.064 punti, ritracciando dell'1,17%.
In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,2%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento il FTSE Italia Star
(-1,56%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Tenaris
(+4,42%), Amplifon
(+3,40%), Fineco
(+2,79%) e Lottomatica
(+2,20%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -10,95%.
Pesante Technoprobe
, che segna una discesa di ben -10,52 punti percentuali.
Seduta negativa per Fincantieri
, che scende del 4,93%.
Sensibili perdite per Prysmian
, in calo del 4,52%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Mondadori
(+1,54%), Pharmanutra
(+1,38%), SOL
(+1,12%) e Moltiply Group
(+1,09%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -8,10%.
In apnea WIIT
, che arretra dell'8,09%.
Tonfo di LU-VE Group
, che mostra una caduta del 6,02%.
Lettera su Carel Industries
, che registra un importante calo del 4,89%.