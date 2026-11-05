Forte interesse per Puig

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Brilla la società spagnola della bellezza e della moda , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che chiude la seduta con un aumento del 2,67%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Puig presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 20 Euro, con stop loss impostato a quota 18,79 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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