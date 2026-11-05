Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

GOLD del 4/11/2026

Finanza
GOLD del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Giornata decisamente positiva per il metallo giallo che ha chiuso la seduta in rialzo a 4.063,5.

Il quadro di medio periodo dell'oro ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4.126,2. Primo supporto individuato a 3.938,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4.314,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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