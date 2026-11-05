GOLD del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Giornata decisamente positiva per il metallo giallo che ha chiuso la seduta in rialzo a 4.063,5.
Il quadro di medio periodo dell'oro ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4.126,2. Primo supporto individuato a 3.938,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4.314,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)