Moderna, ok dell'OMS al vaccino anti-ebola in uno studio di efficacia in Congo

Verso una seduta di modesti realizzi dopo la corsa di ieri

(Teleborsa) - Moderna si prepara a una seduta di modesti realizzi, con il titolo a -1,4% nel pre-market, dopo aver chiuso ieri a Wall Street con un rialzo di poco superiore al 13% in scia a una nuova notizia incoraggiante sul vaccino sperimentale contro l'Ebola.



L'azienda biotech statunitense ha infatti annunciato che il gruppo consultivo tecnico dell'OMS, sulla base di alcuni dati positivi preclinici e clinici di fase 1, ha raccomandato di includere il vaccino sperimentale mRNA-1469 nello studio di efficacia di fase 2/3 nella Repubblica Democratica del Congo in risposta all'epidemia che sta colpendo il Paese.



"La capacità di sviluppare e far progredire rapidamente candidati vaccinali contro le malattie infettive emergenti è una parte importante delle promesse della tecnologia mRNA", ha affermato Stéphane Bancel, Amministratore Delegato di Moderna. "Grazie ai primi incoraggianti dati clinici, ora abbiamo l'opportunità di valutare se il nostro vaccino sperimentale possa contribuire a proteggere le persone dalla malattia causata dal virus Bundibugyo. Siamo grati a CEPI, alle autorità della Repubblica Democratica del Congo, ai nostri partner sanitari globali e ai partecipanti alla sperimentazione clinica per la loro collaborazione nel portare avanti questo importante lavoro."



















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