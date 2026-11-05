New York: in rally Verisk Analytics

(Teleborsa) - Brilla la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che passa di mano con un aumento del 3,84%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Verisk Analytics rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Verisk Analytics è in rafforzamento con area di resistenza vista a 216,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 194,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 239.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```