PALLADIUM del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Seduta rialzista quella per il metallo prezioso, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 1.010.
La situazione di medio periodo del palladio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.033,2. Supporto visto a quota 963,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.102,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)