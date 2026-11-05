Milano 11:08
51.085 +0,11%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 11:08
10.897 +0,62%
Francoforte 11:08
26.564 +0,48%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo
Avanza la maison del lusso, che guadagna bene, con una variazione del 3,30%.
Condividi
```