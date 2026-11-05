Piazza Affari: calo per D'Amico
(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che sta segnando un calo del 2,59%.
Lo scenario su base settimanale di D'Amico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,04 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,16. Il peggioramento di D'Amico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,985.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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