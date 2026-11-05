PLATINUM del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Giornata all'insegna degli acquisti per il metallo bianco-argenteo che ha terminato in rialzo attestandosi a 1.498.
Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.520,7. Supporto stimato a 1.452,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.588,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)