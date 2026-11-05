Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

PLATINUM del 4/11/2026

Finanza
PLATINUM del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Giornata all'insegna degli acquisti per il metallo bianco-argenteo che ha terminato in rialzo attestandosi a 1.498.

Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.520,7. Supporto stimato a 1.452,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.588,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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