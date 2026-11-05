Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
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Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

SILVER del 4/11/2026

Finanza
SILVER del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo a 52,3.

Lo scenario di medio periodo dell'argento ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 53,36. Supporto a 50,19. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 56,53.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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