SILVER del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo a 52,3.
Lo scenario di medio periodo dell'argento ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 53,36. Supporto a 50,19. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 56,53.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)