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A New York, forte ascesa per AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per AppLovin
Protagonista la piattaforma tecnologica di applicazioni, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,50%.
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