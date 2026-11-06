Milano 9:07
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Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
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Londra 9:07
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Seduta decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo del 5,05%.

Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,14, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 109,41. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 83,47.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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