Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Seduta decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo del 5,05%.
Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,14, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 109,41. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 83,47.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)