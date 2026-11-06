Milano 9:08
49.961 -1,08%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:08
10.629 -1,43%
25.923 -1,53%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1249, mentre il primo supporto è stimato a 1,1175. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1323.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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