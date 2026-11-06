Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1249, mentre il primo supporto è stimato a 1,1175. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1323.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)