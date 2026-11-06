Milano 12:48
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Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 12:48
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Francoforte 12:48
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Cambi: euro a 0,8349 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
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Euro a 0,8349 sulla sterlina inglese alle 11:30.
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