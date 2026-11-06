Cop31, l'Ue punta ad accelerare l'azione globale sul clima: von der Leyen ad Antalya l'11 novembre

(Teleborsa) - Alla conferenza Onu sul clima Cop31 di Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre, l'Unione europea lavorerà con i partner per "accelerare l'azione climatica globale" e dare attuazione agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Secondo la Commissione, in un contesto di crescenti sfide geopolitiche ed energetiche si rafforza la logica socioeconomica dell'elettrificazione pulita, delle rinnovabili, dell'uscita dai combustibili fossili e della mobilitazione degli investimenti.



"Quest'estate l'impatto devastante del cambiamento climatico è stato ancora una volta sotto gli occhi di tutti", ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen. "Siamo a un punto di svolta globale e l'Europa è più determinata che mai a guidare con l'esempio. Restiamo sulla buona strada per diventare il primo continente a emissioni zero. Sosteniamo l'elettrificazione nel mondo e mobilitiamo finanza climatica, perché tutti possano trarre beneficio dalla transizione."



Le priorità



Il commissario al Clima Wopke Hoekstra, che guiderà la delegazione negoziale, parla di "Cop dell'attuazione": "L'Ue rispetta gli obiettivi di Parigi e gli impegni passati. Il mondo deve limitare lo sforamento di 1,5 gradi, e per questo servono sforzi di mitigazione e di adattamento. In Europa stiamo diventando un continente resiliente al clima, e deve farlo anche il mondo. Non possiamo permetterci l'inazione." L'Ue promuoverà la campagna "Electrify Now", il prezzo del carbonio come "strumento efficace per ridurre le emissioni" in qualità di co-presidente della Open Coalition on Compliance Carbon Markets, e l'industrializzazione verde con il Climate Club. A Antalya lavorerà per rendere operativi gli indicatori di adattamento concordati alla Cop30.



La finanza climatica



Nel 2025 l'Ue e gli Stati membri sono rimasti il primo fornitore al mondo di finanza climatica pubblica, con 32,3 miliardi di euro da fonti pubbliche e altri 9,3 miliardi di capitali privati mobilitati. Alla Cop31 l'Ue punterà sull'attuazione del nuovo obiettivo collettivo quantificato, con attenzione ai Paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari, e sul meccanismo di transizione giusta di Belém.



L'agenda



Von der Leyen parteciperà l'11 novembre al vertice dei leader, con un discorso in plenaria sulle priorità Ue. Il commissario all'Energia Dan Jørgensen sarà presente il 10-12 novembre, Dubravka Šuica il 13-14 per lanciare il Piano d'azione per il clima dell'Unione per il Mediterraneo, Costas Kadis il 16-18 e Jessika Roswall il 16-17.



L'Ue ospiterà per la prima volta dalla Cop28 un padiglione, con quasi 40 eventi collaterali.

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