Francoforte: performance negativa per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di sistemi frenanti , che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Knorr-Bremse ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 95 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 97, mentre il primo supporto è stimato a 93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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