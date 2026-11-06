Milano 9:17
49.990 -1,02%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:17
10.619 -1,52%
25.945 -1,44%

GOLD del 5/11/2026

Finanza
GOLD del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Modesto guadagno per il metallo giallo, che avanza di poco a +0,62%.

Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.159,8. Supporto a 3.946,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.373,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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