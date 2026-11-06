GOLD del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Modesto guadagno per il metallo giallo, che avanza di poco a +0,62%.
Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.159,8. Supporto a 3.946,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.373,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)