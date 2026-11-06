Invito all'acquisto per Garofalo Health Care
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Bene la società attiva nel settore della sanità privata, tra i componenti del FTSE Italia Star, con un rialzo dell'1,13%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Garofalo Health Care è da comprare ai prezzi attuali pari a 5,38 Euro con stop loss individuato a quota 5,088 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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