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/ Natural Gas (Amsterdam) a 87,06 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 87,06 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
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Finanza
06 novembre 2026 - 11.30
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 87,06 euro/MWH alle 11:30.
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Dutch Ttf Natural Gas Future
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