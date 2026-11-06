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New York: rosso per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Salesforce
Seduta in ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che mostra un decremento del 2,89%.
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