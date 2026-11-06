Milano 9:21
49.954 -1,09%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:21
10.625 -1,46%
25.953 -1,41%

SILVER del 5/11/2026

Finanza
SILVER del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dello 0,97% sui valori precedenti.

Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 53,02. Supporto stimato a 49,85. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 56,19.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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