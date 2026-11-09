Anac, designazione presidente verso slittamento

09 novembre 2026 - 16.09

(Teleborsa) - Non è più in agenda per il Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio l'avvio della procedura di nomina del nuovo presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dopo il passo indietro del leghista Trifone 'Nuccio' Altieri, indicato dal governo nel Cdm di giovedì.





Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sabato aveva annunciato che oggi sarebbe stato portato un nuovo nome in Consiglio dei ministri, ma in mattinata ha puntualizzato che "l'importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta".





Più fonti confermano che la nuova designazione è destinata a slittare, per approfondimenti. Dovrebbero invece restare fermi i nomi dei componenti indicati dal Cdm, Ivano Maccani, Eugenio Rubolino, Carmela Margherita Rodà e Maria Rosaria Maugeri. Intanto è entrato in vigore sabato il decreto legge, approvato sempre giovedì, con misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Anac.





In base al provvedimento, il presidente Giuseppe Busia e i componenti, nominati per sei anni l'11 settembre 2020, quindi con mandato scaduto, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina del nuovo presidente e dei nuovi componenti dell'Autorità e comunque non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.



"Pur possedendo i requisiti e le competenze necessari per ricoprire l'incarico, dopo essermi confrontato con il presidente Meloni e i vicepresidenti Salvini e Tajani, ho deciso, per ragioni di opportunità politica, istituzionale e personale di ritirare la mia disponibilità", ha annunciato in una nota Nuccio Altieri, all'indomani del Cdm che ha avviato la procedura per la sua nomina a presidente dell'Anac.



"Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani per la fiducia dimostrata nei miei confronti con la designazione alla presidenza dell'Autorità nazionale anticorruzione. Sono dispiaciuto - spiega - per gli attacchi mediatici e le polemiche che hanno accompagnato questa scelta, nonostante il mio percorso professionale e l'esperienza maturata in importanti realtà istituzionali e industriali".







Condividi

```