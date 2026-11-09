Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Ribasso composto e controllato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in flessione dell'1,07% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 93,01, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 103,56. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 88,26.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)