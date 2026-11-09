Milano 9-nov
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Nasdaq 9-nov
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Dow Jones 9-nov
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Londra 9-nov
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Francoforte 9-nov
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Cambi: euro a 0,8347 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8347 sterline alle 19:30
Euro a 0,8347 sulla sterlina inglese alle 19:30.
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