Enel e Leonardo firmano protocollo d'intesa

Al centro: energia, tecnologia e sicurezza al servizio del Paese e delle imprese italiane

(Teleborsa) - Enel e Leonardo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che pone l'energia, la tecnologia e la sicurezza al servizio del Paese e delle imprese italiane.



Il Memorandum of Understanding, firmato oggi, - riporta un comunicato - individua ambiti di cooperazione tecnologica e industriale delle due società italiane. L'integrazione delle competenze di queste due realtà industriali nei rispettivi business di riferimento consentirà di esplorare nuove opportunità per lo sviluppo di soluzioni avanzate in grado di rispondere alle crescenti esigenze di flessibilità e resilienza energetica, sicurezza, efficienza e innovazione delle imprese del territorio.



Il MoU rafforza l'impegno di Enel e Leonardo a favore del sistema industriale italiano per migliorare la sicurezza, l'innovazione e la sostenibilità, attraverso un modello di collaborazione tra grandi realtà nazionali volto a creare valore per le imprese, accrescere la competitività del Paese, supportandone le sfide tecnologiche e contribuendo allo sviluppo di un ecosistema industriale italiano sempre più all’avanguardia orientato verso soluzioni commerciali che coniugano la fornitura di energia e i servizi di sicurezza informatica.



Il Protocollo d'intesa prevede, inoltre, la possibilità di collaborare nell'ambito di programmi strategici di rilevanza nazionale, favorendo l'impiego di tecnologie innovative a supporto della sicurezza e della trasformazione digitale ed energetica del Paese.



Ulteriori aree di interesse riguardano l'utilizzo delle tecnologie satellitari per attività di analisi e monitoraggio, lo sviluppo di soluzioni di energy management, la promozione della sostenibilità industriale e della mobilità sostenibile, nonché iniziative dedicate all'autoproduzione energetica.

Condividi

```