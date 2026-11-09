Milano 15:13
51.243 +2,38%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
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Londra 15:14
10.751 +0,72%
Francoforte 15:14
26.151 +1,28%

GOLD dell'8/11/2026

Finanza
GOLD dell'8/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre

Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un +0,11%.

Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.129,2. Supporto a 3.970,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.287,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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