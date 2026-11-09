GOLD dell'8/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre
Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un +0,11%.
Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.129,2. Supporto a 3.970,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.287,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)