Israele, Eisenkot ottiene il mandato per il governo

Il leader di Change sii è assicurato 67 voti di sostegno contro i 46 di Netanyahu e avrà 28 giorni di tempo per formare un esecutivo nazionale

(Teleborsa) - Gadi Eisenkot, alla guida della coalizione Change Bloc, ha ottenuto il mandato per formare un governo in Israele, con il sostegno delle forze politiche che si sono dette favorevoli ad un suo incarico. Il mandato è stato dato ufficialmente dal capo dello Stato nel pomeriggio di domenica 8 novembre.



Il nuovo Premier incaricato, che ha ottenuto 67 voti degli eletti contro i 46 di Netanyahu, ha 28 giorni per tentare di formare un governo di unità nazionale, dopo l'esito incerto delle elezioni del 27 ottobre. Ma il Presidente potrebbe prolungare il periodo di altri 14 giorni.



"Mi aspetto che faccia qualsiasi cosa per far nascere un esecutivo che rappresenti tutto il Paese", ha dichiarato il Presidente di Israele Isaac Herzog, aggiungendo "il popolo desidera ardentemente un governo stabile". "Israele è in un momento di emergenza, ci sono fronti di guerra aperti, non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. - ha proseguito - Siamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto. Per questo c'è grande urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare".



Eisenkot ha teso una mano all'opposizione, affermando "se davvero il Likud e Sionismo Religioso credono che questo sia il momento dell'unità, non immagino un motivo per cui non dovrebbero sostenere un governo sotto la mia guida e secondo i principi che ho presentato".



Ma Netanyahu sabato sera aveva già chiuso alla coabitazione con i partiti arabi, che hanno conquistato 19 seggi in parlamento, auspicando un esecutivo di unità nazionale, che includesse tutti i partiti del campo nazionale e sionista, con l'esclusione dei soli partiti arabi. Ma in realtà, veti sono stati posti anche all'interno della coalizione Change dal leader della destra radicale Avigdor Liberman, che ha ipotizzato l'unione di tutti i partiti religiosi e degli ultraortodossi, sbarrando la strada ai partiti arabi.



La strada per il nuovo governo è dunque tutta in salita e l'era Netanyahu non può dirsi ancora conclusa, mentre l'ex Capo di Stato maggiore Eisenkot tenterà di superare le resistenze che sono anche interne alla sua coalizione.

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