New York: exploit di Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che mostra una salita bruciante del 12,68% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Advanced Micro Devices più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Advanced Micro Devices mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 480,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 518,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 455,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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