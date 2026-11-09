Milano 9-nov
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Dow Jones 9-nov
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Londra 9-nov
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Francoforte 9-nov
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New York: preme sull'acceleratore Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Sherwin Williams
Seduta decisamente positiva per il produttore di vernici e rivestimenti, che tratta in rialzo del 3,98%.
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