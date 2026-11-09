Piazza Affari: andamento sostenuto per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda italo-francese di semiconduttori , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,22%.



La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del produttore di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 37,41 Euro. Prima resistenza a 39,13. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 36,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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