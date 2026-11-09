PLATINUM dell'8/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre
Sostanziale invarianza per il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con un +0,1%.
Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.571,4. Supporto stimato a 1.465,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.677,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)