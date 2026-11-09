Milano 15:31
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Dow Jones 15:32
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Londra 15:31
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PLATINUM dell'8/11/2026

Finanza
PLATINUM dell'8/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre

Sostanziale invarianza per il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con un +0,1%.

Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.571,4. Supporto stimato a 1.465,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.677,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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