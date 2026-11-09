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SILVER dell'8/11/2026

Finanza
SILVER dell'8/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre

Appiattita la performance del metallo prezioso, che porta a casa un modesto -0,08%.

Lo scenario dell'argento che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 51,67. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 52,18 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 51,48.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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