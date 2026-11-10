Alibaba, la divisione chip T-Head presenta domanda per quotazione a Hong Kong

(Teleborsa) - Il gruppo cinese Alibaba , quotato al NYSE e a Hong Kong, ha reso noto martedì che T-Head, la sua divisione dedicata ai chip, ha presentato una domanda riservata per la quotazione alla Borsa di Hong Kong, dopo aver ricevuto l'autorizzazione a procedere con uno spin-off.



Il colosso dell'e-commerce presenterà i risultati finanziari relativi al trimestre conclusosi il 30 settembre 2026 giovedì 19 novembre 2026, prima dell'apertura dei mercati statunitensi.







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