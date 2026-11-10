Boeing, il miglior ottobre per gli ordini netti in circa 30 anni

(Teleborsa) - Il mese scorso, Boeing ha ottenuto 165 ordini netti (al netto delle cancellazioni), il dato più alto per un mese di ottobre dal 1997. La parte del leone spetta alla società di leasing Avolon Holdings, che ha ordinato 140 esemplari del modello 737 Max 10. Ciò porta il portafoglio ordini per la variante più grande della famiglia 737 a quasi 1.700 unità.



Numeri che confermano che la richiesta di aerei nuovi e più efficienti nei consumi rimane elevata, nonostante le compagnie aeree debbano fare i conti con l'aumento dei prezzi del carburante, legato alle tensioni che coinvolgono gli Stati Uniti e l'Iran.



Allo stesso tempo, come già riportato da Bloomberg, le consegne di 737 Max sono scese a 32 unità nel mese di ottobre, il livello più basso da quasi un anno. Il mese scorso, l'amministratore delegato Kelly Ortberg ha riferito agli investitori che alcune criticità nei processi produttivi stanno ostacolando la fabbricazione delle ali, rallentando l'incremento della produzione di questo popolare velivolo a fusoliera stretta.



Boeing ha inoltre dichiarato che non riuscirà a raggiungere gli obiettivi di consegna annuali previsti per i modelli 737 e 787 Dreamliner; ieri, l'azienda ha annunciato l'intenzione di ridurre del 5% la forza lavoro della divisione aerei commerciali, a causa dei ritardi nell'aumento dei ritmi produttivi.



Nel mese di ottobre, il costruttore ha consegnato 11 esemplari di 787, un risultato in miglioramento rispetto ai quattro consegnati ad agosto e agli otto di settembre. Il totale delle consegne mensili si attesta a 49 velivoli.

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