Milano 9-nov
51.400 0,00%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 0,00%
Francoforte 9-nov
26.267 0,00%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,08%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.501,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,08%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 24.501,64 punti.
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