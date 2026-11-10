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/ Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,08%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,08%
L'Indice Hang Seng chiude a 24.501,64 punti
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10 novembre 2026 - 06.20
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