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Dow Jones 22:04
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In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9212 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,9212 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
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