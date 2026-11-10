Milano
17:35
51.755
+0,69%
Nasdaq
22:00
27.741
-0,60%
Dow Jones
22:04
52.232
-0,30%
Londra
17:35
10.752
-0,29%
Francoforte
17:35
26.347
+0,31%
Martedì 10 Novembre 2026, ore 23.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1158 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1158 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
10 novembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 1,1158 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Forex: euro at 1.1158 dollars at 19:30
Cambi: euro a 1,115 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1221 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1201 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,51%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1194 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1252 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1221 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1161 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1193 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1203 dollari alle 15:41
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto