Cop31: ACI Europe lancia nuovo programma per riduzione emissioni di carbonio

(Teleborsa) - Alla COP31 in Turchia, Aci Europe ha lanciato Airport Partner Carbon Recognition, nuovo programma volontario nell’ambito di Airport Carbon Accreditation che attribuisce ai gestori dei servizi aeroportuali l’impegno profuso nella riduzione delle emissioni di carbonio.



Il lancio è avvenuto durante l’evento collaterale della COP31 “Portare l’azione climatica negli aeroporti al livello successivo: dalla Turchia al mondo”, organizzato da Aci Europe in collaborazione con la direzione generale dell’Autorità Aeroportuale Statale turca (Dhmi), e gli aeroporti di Antalya, Istanbul e Dalaman. Un confronto servito a fare il punto sul programma di abbattimento delle emissioni di carbonio negli aeroporti con l’obiettivo di arrivare a emissioni zero entro il 2050.



I primi a ricevere l’Airport Partner Carbon Recognition sono stati: Bfa Antalya Havalimanlari Yiyecek ve Içecek Hizmetleri A.S. e Atu Antalya Magaza Isletmeciligi A.S., per le attività operative all’aeroporto di Antalya; Bradford Swissport Limited all’aeroporto di Heathrow; Sita all’aeroporto di Budapest; Joramco e Dnata all’aeroporto Queen Alia di Amman.



Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe e presidente dell’Airport Carbon Accreditation Board, ha sottolineato i progressi registrati nei 636 aeroporti in 93 Paesi che in tutto il mondo sono impegnati a ridurre la propria impronta di carbonio, aggiungendo che gli aeroporti non possono ‘risolvere’ da soli l’impatto climatico dell’aviazione.



Secondo Jankovec, il nuovo programma consentirà agli aeroporti e ai loro fornitori di servizi di collaborare ancora più intensamente per promuovere la decarbonizzazione degli aeroporti a livello globale.



Quanto alla certificazione Airport Carbon Accreditation, nel corso degli ultimi dodici mesi 110 aeroporti sono passati a un livello di certificazione superiore.

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