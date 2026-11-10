Madrid: positiva la giornata per Caixabank
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca spagnola, che lievita del 2,68%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Caixabank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,6%, rispetto a +5,36% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,51 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 12,32. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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