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Madrid: scambi in positivo per Caixabank

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Caixabank
Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile del 2,68% sui valori precedenti.
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