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Madrid: risultato positivo per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Amadeus IT
Apprezzabile rialzo per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.
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