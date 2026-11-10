Mercati europei positivi, focus sull'inflazione americana

Petrolio sotto i 90 dollari

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, sostenute dalla flessione dei prezzi del petrolio e dalle aspettative di una possibile distensione tra Stati Uniti e Iran. L'attenzione degli investitori è rivolta soprattutto ai dati sull'inflazione americana di ottobre, attesi in giornata, che potrebbero influenzare le prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.



Petrolio in calo sulle prospettive di distensione tra USA e Iran

Il Brent ha perso oltre l'1,5%, scendendo temporaneamente sotto la soglia dei 90 dollari al barile per la prima volta da fine agosto. A sostenere il sentiment dei mercati sono state le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di rinviare nuovi attacchi militari contro l'Iran, alimentando le speranze di possibili negoziati tra Washington e Teheran.



Attesa per i dati sull'inflazione americana

Il dato sull'inflazione statunitense di ottobre, in pubblicazione a fine mattinata, dovrebbe mostrare un aumento moderato dei prezzi al consumo, sebbene le pressioni inflazionistiche restino elevate.



Le indicazioni saranno particolarmente rilevanti per le prospettive sui tassi di interesse, in un contesto in cui le recenti dichiarazioni dei funzionari della Fed hanno rafforzato le aspettative di ulteriori rialzi.



Mercati sempre più orientati verso un rialzo dei tassi a dicembre

Le aspettative degli operatori si sono ulteriormente spostate verso un aumento dei tassi nella prossima riunione di dicembre. Gli investitori stanno infatti scontando quasi completamente un rialzo di 25 punti base, rispetto a una probabilità del 74% registrata una settimana prima, secondo il CME FedWatch Tool.



Sul mercato obbligazionario, il rendimento dei Treasury biennali, particolarmente sensibile alle aspettative sui tassi della Fed, è salito di 6,5 punti base al 4,611%.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Ha sofferto di parecchie vendite l' oro , che continua gli scambi a 4.071,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,49%) si attesta su 85,56 dollari per barile.



Scende lo spread , attestandosi a +100 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,26%.



Tra i listini europei si muove in territorio positivo Francoforte , mostrando un incremento dell'1,32%, giornata positiva per Londra , che sale di un frazionale +0,43%, e denaro su Parigi , che registra un rialzo dell'1,13%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,53% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share , che avanza a 54.906 punti.



Migliori e peggiori di Piazza Affari

Banca Mediolanum (+4,08%), BPER Banca (+4,03%), Unicredit (+3,44%) e Technoprobe (+3,33%).



Debole A2A che continua la seduta con -1,31%.



Deludente ENI , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia sulla scia del calo dei prezzi del petrolio.



Fiacca Saipem , che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione

Pharmanutra (+8,90%) che trova assist dal giudizio di Intermonte dopo i risultati. Bene, WIIT (+7,02%), Banca Ifis (+4,16%) e Fiera Milano (+3,39%).



D'Amico ottiene invece -1,50%.



Discesa modesta per NewPrinces , che cede un piccolo -0,99%.



Pensosa Alerion Clean Power , con un calo frazionale dello 0,98%.



Tentenna Philogen , con un modesto ribasso dello 0,94%.

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