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New York: in calo Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Caterpillar
Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra, con una flessione del 3,64%.
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