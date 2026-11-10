New York: perdite consistenti per AppLovin
(Teleborsa) - Pressione sulla piattaforma tecnologica di applicazioni, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +68,35%, rispetto a -1,62% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'esame di breve periodo di AppLovin classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 401 USD e primo supporto individuato a 377,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 425.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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