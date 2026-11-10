New York: perdite consistenti per AppLovin

(Teleborsa) - Pressione sulla piattaforma tecnologica di applicazioni , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,03%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +68,35%, rispetto a -1,62% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'esame di breve periodo di AppLovin classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 401 USD e primo supporto individuato a 377,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 425.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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