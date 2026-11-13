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Vola a New York AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York AppLovin
Prepotente rialzo per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che mostra una salita bruciante del 4,53% sui valori precedenti.
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