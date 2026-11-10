PALLADIUM del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Composto rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,24%.
Lo studio del palladio presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 1.008,7. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 1.049,7. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 988,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)