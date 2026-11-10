Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari
, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, sostenute dal rimbalzo di Wall Street e dai mercati asiatici, sulla scia del calo del prezzo del petrolio che ha attenuato i timori inflazionistici. Sui mercati gli acquisti si sono concentrati sui titoli legati ai semiconduttori e all'intelligenza artificiale, dopo il forte calo della settimana precedente.
Gli investitori guardano intanto ai dati sull’inflazione statunitense di ottobre, attesi in giornata, che potrebbero influenzare le prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,124. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,54%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 85,16 dollari per barile, con un ribasso dell'1,94%.
Lo Spread
migliora, toccando i +99 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,24%. Tra i mercati del Vecchio Continente
buoni spunti su Francoforte
che mostra un ampio vantaggio dell'1,25%, giornata positiva per Londra
che sale di un frazionale +0,66%. Ben impostata Parigi
che mostra un incremento dell'1,22%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,35%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dell'1,33% rispetto alla chiusura precedente.Resta alta la cautela sul fronte geopolitico e tecnologico
Resta tuttavia elevata la cautela degli operatori. Secondo gli analisti, un eventuale rallentamento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran potrebbe determinare una nuova risalita delle quotazioni energetiche e una ricomparsa del premio per il rischio geopolitico.
Sul comparto tecnologico pesano inoltre i dubbi sulla sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale e sulla loro futura redditività. Gli investitori attendono i risultati delle società tecnologiche, tra cui CoreWeave, e gli sviluppi relativi alla prevista IPO di Anthropic, operazione considerata un importante banco di prova per il settore dell'intelligenza artificiale.Attesa per l'inflazione USA e le prossime mosse della Fed
L'attenzione si concentra ora sull'inflazione americana: gli addetti ai lavori prevedono per ottobre un aumento dello 0,3% dei prezzi al consumo e dello 0,2% dell'indice core.
Dati che saranno determinanti per valutare le prossime mosse della Fed. I mercati stanno infatti scontando una probabilità dell'84% di un rialzo dei tassi nel prossimo mese, rispetto al 74% registrato una settimana prima. Le migliori e peggiori azioni italiane a grande capitalizzazione
Tonica Technoprobe
che evidenzia un bel vantaggio del 3,23%.
In luce Prysmian
, con un ampio progresso del 3,18%.
Andamento positivo per STMicroelectronics
, che avanza di un discreto +3,18%.
Ben comprata BPER Banca
, che segna un forte rialzo del 2,87%.
Dal lato dei ribassi, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -0,68%, sulla scia del calo dei prezzi del petrolio.
Deludente Tenaris
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano Pharmanutra
(+6,64%), Piaggio
(+3,18%), Moltiply Group
(+2,68%) e LU-VE Group
(+2,48%).
Giù, invece, NewPrinces
-13,31% nonostante abbia annunciato ricavi più che raddoppiati
e confermato la guidance prima dell'avvio del mercato.
Vendite su D'Amico
, che registra un ribasso del 3,19%.
Fiacca Reply
, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.
Discesa modesta per Garofalo Health Care
, che cede un piccolo -0,75%.