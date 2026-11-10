Milano 13:45
52.085 +1,33%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:45
10.839 +0,52%
Francoforte 13:45
26.567 +1,14%

PLATINUM del 9/11/2026

Finanza
PLATINUM del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Grande giornata per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un rialzo dell'1,66%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.582,7. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.646,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.519,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```