PLATINUM del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Grande giornata per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un rialzo dell'1,66%.
Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.582,7. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.646,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.519,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)