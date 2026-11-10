Milano 13:47
52.066 +1,30%
Nasdaq 9-nov
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Dow Jones 9-nov
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Londra 13:47
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Francoforte 13:47
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SILVER del 9/11/2026

Finanza
SILVER del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 2,45%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'argento rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 53,59, mentre i supporti sono stimati a 52,24. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 54,94.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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